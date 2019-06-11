إجراءات للحفاظ على استقرار تجهيز الكهرباء في ميسان

2019/06/11 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمارة / سعد حسن

ترأس محافظ ميسان علي دواي اجتماعا موسعا للملاكات الفنية والهندسية في مديرية توزيع الكهرباء لمتابعة الإجراءات والاعمال الخاصة بالشبكات والنقل واقسام الصيانة.

وقال المحافظ في تصريح لـ”الصباح”: ان الاجتماع بحث اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه اقسام الصيانة والشبكات والتوزيع والسبل الكفيلة بحلها ومتابعة انجاز الخطط الموضوعة والإجراءات الخاصة بتجهيز الطاقة الكهربائية بحسب الحصة المقررة من قبل وزارة الكهرباء.

وشهد الاجتماع الاتصال من قبل المحافظ بوزير الكهرباء من اجل تزويد المحافظة بسيارة لفحص القابلوات لدعم وإسناد ملاكات العمل، مطالبا بخفض الكمية المجهزة من الخط الإيراني وتعويضها من الخط الوطني تلافياً للهبوط المتكرر للطاقة المجهزة وأمور عديدة أخرى.

ووجه المحافظ فرق الصيانة للعمل بجهود كبيرة ومتابعة شكاوى المواطنين وإصلاح جميع اعطال المحطات وخطوط نقل الطاقة بالسرعة الممكنة وبتوقيتات مناسبة لتجنب الانقطاعات المتكررة في ذروة الصيف، داعيا جميع دوائر وزارة الكهرباء والمحافظة للتعاون والتنسيق العالي من اجل انجاز ما مطلوب منها.

وناشد دواي ابناء المحافظة للتعاون مع الجهات المعنية خصوصا أقسام الصيانة لتمكينها من إصلاح الأعطال ورفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية، مؤكدا ان الجهود منصبة حاليا على استقرار التيار الكهربائي المجهز للمواطنين في عموم مدن المحافظة.

وحضر الاجتماع المستشار الفني للمحافظ ومدير كهرباء ميسان المهندس جاسم راضي بريدي ومدير قسم إدارة المشاريع مهند سعد مزيد ومسؤولو القابلوات والمحطات والصيانة ومسؤول لجنة المتابعة في مكتب

المحافظ.

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