2019/06/11 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكر المبعوث الإثيوبي إلى السودان يوم الثلاثاء أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.وأبلغ المبعوث الخاص محمود درير الصحفيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.وكانت المحادثات بين المجلس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مبعوث: الأطراف السودانية توافق على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس انتقالي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبعوث: الأطراف السودانية توافق على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس انتقالي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبعوث: الأطراف السودانية توافق على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس انتقالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).