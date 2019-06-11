2019/06/11 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد للانتخابات القادمة عام 2020 بنقاط قوة تميزه عن منافسيه، فهل رجل قوي يتمتع بجاذبية، وعلى المستوى الاقتصادي فقد حقق نتائج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (9 مبررات تدفع الأمريكان إلى عدم انتخاب ترامب للعام المقبل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (9 مبررات تدفع الأمريكان إلى عدم انتخاب ترامب للعام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).