2019/06/11 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم الثلاثاء، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط الطريق السريع جنوب العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إنه "تم

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