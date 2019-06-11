عبد المهدي : لاصحة لتقديمي الاستقالة ..وعلى الكتل السياسية حسم مرشحي الوزارات المتبقية قبل العطلة التشريعية

2019/06/11 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي نيته تقديم استقالته ، معتبرا ماتناقلته بعض وسائل الاعلام اشاعة لايمكن ان تؤخذ بنظر الاعتبار.وقال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء :” ان تغيير الحكومة بيد مجلس النواب ، ولايوجد حراك حاليا بهذا الخصوص ولاصحة لتقديمي الاستقالة “.واضاف عبد المهدي :” ان على الكتل السياسية الاتفاق […]

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