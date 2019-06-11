“مقبرة فضائية” مخفية في أعماق المحيط

2019/06/11 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة توجد مقبرة كبيرة لمئات المركبات الفضائية “المحطمة” في أعماق جنوب المحيط الهادئ ضمن نقطة “نيمو”، المنطقة الأبعد عن الحضارة الإنسانية.ودفنت وكالة “ناسا” وغيرها من وكالات الفضاء ما لا يقل عن 260 مركبة فضائية في المقبرة، منذ استخدامها لأول مرة في عام 1971.ويعد المختبر الفضائي الروسي MIR الأكبر من نوعه في المنطقة، […]

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