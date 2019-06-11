2019/06/11 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور ( عدو الله ) فى لمحة قرآنية 1 ـ الله جل وعلا يرد على العداء بمثله نوعا من إستعمال اسلوب المشاكلة ، هذا فى قوله جل وعلا : ( مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّـهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ﴾-;- 98 ) البقرة ).2 ـ عدو الله عند الموت : 2 / 1 : الذى يموت كافرا يكون عدوا لربه جل وعلا ، أما خلال حياته الدنيا فهناك إحتمال التوبة ، وب......

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