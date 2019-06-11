نزار زكا للعربية: تعرضت لأسوأ أنواع التعذيب بسجن إيفين

2019/06/11 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المعتقل اللبناني السابق في السجون الإيرانية، نزار زكا في أول مقابلة له مع العربية بعد الإفراج عنه الثلاثاء، أن الدولة اللبنانية وحدها هي التي سعت لإطلاق سراحه.كما شدد على أنه مدين لرئاسة الجمهورية

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