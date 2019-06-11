الأطراف السودانية توافق على مواصلة المباحثات

2019/06/11 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمود درير، اليوم (الثلاثاء)، أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على...

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