15 فرقة تباشر حريقًا هائلاً نشب بمجموعة سيارات تالفة بـ

2019/06/11 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباشر 15 فرقة إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بمحافظة جدة بالإضافة إلى المعدات المساندة، الآن، حريقًا في مجموعة سيارات تالفة بتشاليح شمال جدة بحي بريمان...

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