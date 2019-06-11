الصدفة، جمعته مع الفنون القتالية و أصبح رياضيا بارزا

2019/06/11 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد : ذياب غانم الطفولة كشفت عن انياب موهبته، كان يحب الرياضة كثيرا و في ظل عدم وجود أنواع الرياضة المتنوعة في بعشيقة بدأ بممارسة رياضة كرة القدم و الركض، من خلال متابعته المستمرة للرياضة عبر التلفزيون تعلق سرهاد بالفنون القتالية و احبها و لكن هذه الفنون كانت غير موجودة في منطقته.من …

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