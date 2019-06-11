2019/06/11 | 22:43

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ريال مدريد يجهّز لهازارد ترحيبا يفوق كريستيانو !

بعد الاهتمام الكبير بتقديم ريكاردو كاكا وكريستيانو رونالدو في

سانتياجو برنابيو عام 2009، يأمل ريال مدريد في منح إيدين هازارد

ترحيبًا أكبر.ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، سيتم تقديم هازارد إلى أنصار الريال

في سانتياجو برنابيو، مساء الخميس المقبل، حتى يتمكن أكبر عدد من

المشجعين من الحضور.ويرغب ريال مدريد في تقديم كل صفقاته الجديدة بشكل مميز، لكنه يريد أن

يكون لهازارد وضعا مختلفا.ويتوقع مسؤولو ريال مدريد أن يشهد تقديم هازارد في البرنابيو، امتلاء

الملعب عن آخره، أو على الأقل أن يقترب من ذلك.وشهد حفل تقديم كريستيانو رونالدو عام 2009، حضور 70 ألف متفرج من

أنصار ريال مدريد، حيث يهدف مسؤولو الميرينجي حاليًا لتجاوز هذا

الرقم.ومن المقرر أن يتم تقديم الصربي لوكا يوفيتش في برنابيو مساء

الأربعاء، قبل مغادرته لخوض بطولة أوروبا تحت 21 عاما.

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