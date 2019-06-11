2019/06/11 | 22:43

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رسميا..



تشيلسي يعلن رحيل مدافعه إلى تورينو

أعلن نادي تشيلسي، في بيان رسمي منذ قليل، رحيل أحد مدافعيه بشكل رسمي

إلى الدوري الإيطالي. وحسب بيان البلوز، فإن اللاعب "أولا أينا" انتقل بشكل دائم إلى صفوف

فريق تورينو.وكان المدافع النيجيري الشاب قد قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة

في صفوف تورينو وشارك في 32 مباراة وسجل هدفًا.وتسبب الأداء المميز لـ"أينا" في قيام إدارة تورينو بتفعيل بند الشراء

الدائم في عقده.يُذكر أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا شارك لأول مرة مع الفريق الأول

لتشيلسي في موسم 2016/2017.

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