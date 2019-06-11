الزراعة تكشف سبب تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحنطة

2019/06/11 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الزراعة، سبب تحقيق العراق للإكتفاء الذاتي من الحنطة هذا الموسم.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "من أهداف الوزارة هو تطوير القطاع الزراعي من أجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية".وبين أن "من مهام الوزارة هو توفير مرتكزات الامن الغذائي في البلاد" مستدركاً بالقول أن "الوزارة أعدت خطة شتوية واعدة من خلال زراعة ١٢ مليوناً و٣٠٠ الف دونم لمحصولي الحنطة والشعير فضلا عن مساحات خارج الخطة الزراعية متزامنة مع زيادة مناسيب المياه نتيجة الامطار والسيول وتبعاً لذلك اعدت خطة تسويقية واعدة بالتعاون مع وزارة التجارة وبكمية خمسة ملايين طن من محصول الحنطة وحسب قرص البيانات المدمج الذي ارسل الى وزارة التجارة".وأوضح النايف، أن "الكميات المستلمة من محصول الحنطة من قبل وزارة التجارة حتى الان هي مليونين وخمسمائة الف طن وخاصة بعد الانتهاء من عمليات الاستلام في المحافظات الوسطى والجنوبية الا بعضاً من مراكز محدودة مازالت تواصل عملية الاستلام، فضلا عن كميات من محصول الحنطة تم رفضها لعدم مطابقتها لضوابط الاستلام وهي بالمجمل تقع ضمن الكميات المتوقع استلامها".وأكد، أن "عملية الاستلام مستمرة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، فضلا عن بدء إستلام محصول الحنطة في محافظة نينوى من يوم أمس وبمساحة ثلاثة ملايين دونم ومن المتوقع ان تزداد الكميات المستلمة من هذا المحصول في قادم الايام".وتابع "نحن كوزارة متفائلين بهذا الموسم والذي يعد من أفضل المواسم منذ سنوات رغم حدوث حرائق متعددة الأسباب لبعض المساحات الزراعية، الا إن الحديث حاليا عن الاكتفاء الذاتي سابقا لأوانه لحين الانتهاء الفعلي لموسم حصاد المحصول وفي وقتها سيتم الاعلان المشترك من قبل الوزارات المعنية عن الكميات المستلمة الكلية وبشكل رسمي".ووصف "التصريحات بشأن الوصول الى الاكتفاء الذاتي حاليا بغير المناسبة،" داعياً الى "توخي الدقة في التصريحات وأخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية".انتهى

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