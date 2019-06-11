الاولمبية تتخذ قرارا برفع دعوى قضائية ضد المتلاعبين بمنحتها المالية

2019/06/11 | 22:43

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بغداد اليوم - بغداد

اجتمع المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية، الثلاثاء، واتخذ عدة قرارات مهمة، من بينها رف...





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