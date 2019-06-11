السودان.. قوى التغيير تعلق العصيان ومباحثات قريبة بشأن المجلس السيادي

2019/06/11 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوى التغيير في السودان تعليق العصيان المدني الذي بدأته الأحد الماضي بشكل مؤقت، بينما أعلن المبعوث الإثيوبي أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي.

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