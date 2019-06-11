«الدعم السريع» تنفي وجود ميليشيات الجنجويد في الخرطوم

2019/06/11 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مدير إدارة العمليات لقوات الدعم السريع في السودان، اللواء عثمان حامد، وجود ميليشيات الجنجويد في الخرطوم، مُشيرًا إلى أنه لا خلافات بين الدعم السر...

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