22 أغسطس.. انطلاق منافسات دوري المحترفين

2019/06/11 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، عن بداية الموسم الرياضي الجديد، والتي ستبدأ يوم 20 أغسطس 2019.

ووفق ما جاء بالحساب الرسمي ...

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