2019/06/11 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، الآلية المتبعة في قياس درجات الحرارة، خاصة بعد انتشار قراءات غير صحيحة عبر مواقع التواصل ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («الأرصاد» ترد على القراءات الخاطئة لدرجات الحرارة وتوضح الآلية المعتمدة) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («الأرصاد» ترد على القراءات الخاطئة لدرجات الحرارة وتوضح الآلية المعتمدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).