وزير الداخلية يتفقد الاستعدادات لتآمين المنتدي الافريقي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

2019/06/11 | 22:48

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

قام السيد / محمود توفيق وزير الداخلية فور وصول سيادته اليوم لمدينة شرم الشيخ بجولة ميدانية تفقد خلالها التجهيزات والإستعدادات التى إتخذتها أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد ..



حيث تفقد سيادته عدد من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والإرتكازات والأقوال الأمنيه ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة ، وإطلع سيادته على التجهيزات والوسائل التكنولوجية التى تم تدعيم عدد من الأكمنة والتمركزات بها بما يساهم فى تحقيق المزيد من السيطرة الأمنية ، وإطمأن سيادته على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة على محاور ومنافذ المدينة .ووجه السيد وزير الداخلية بإتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء ، وخاصةً مدينة شرم الشيخ ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة ..



كما وجه سيادته القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات ميدانياً .

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