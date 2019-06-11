2019/06/11 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9EwF10Uhx7g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متصلة ( زوجي يكلي اني استلم راتب كل 4 اشهر وبعدين عرفت انو يستلم كل شهرين ومن واجهته زعل وعافني )) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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