اللويزي يكشف مؤامرة “اثيل النجيفي” مع البعثيين

2019/06/11 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، مؤامرة وتعاون اثيل النجيفي مع البعثيين في نينوى وتحركاتهم ضد الحكومة، موضحاً انه يمتلك ادلة قاطعة تثبت تورط النجيفي بالتعاون مع البعثيين.وقال اللويزي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “محافظ نينوى الاسبق (اثيل النجيفي) منع رئيس مجلس محافظة نينوى من الذهاب الى بغداد […]

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