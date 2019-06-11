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الأخبار المحلية

الثلاثاء 11 يونيو 2019 | 10:32 مساءً | عدد القراءات : 16

ذي قار تحمل بغداد مسؤولية تردي الكهرباء في المحافظة

بغداد/...حمل رئيس اللجنة الفنية في مجلس محافظة ذي قار حسن وريوش،الثلاثاء، وزارة الكهرباء مسؤولية تردي واقع الكهرباء في المحافظة وتلكؤ مشاريع الانتاج والتوزيع .

وقال وريوش في بيان، إن"وزارة الكهرباء تتحمل لوحدها مسؤولية تراجع تجهيز التيار الكهربائي في المحافظة بعد ان اخلت بوعودها التي طالما تحدثت عنها حول تحسين الكهرباء وزيادة ساعات التجهيز".

واضاف، ان "الوزارة سبق وان وعدت المحافظة باضافة 250 ميكا واط من المحطة الغازية ولكن لم يحدث ذلك نتيجة تأخر وصول المعدات عن طريق منفذ إبراهيم الخليل في إقليم كردستان العراق" .

واشار الى انه "يفترض بالوزارة ان تنتهي من ادخال محولات 132 كي في عدد من مدن المحافظة في مطلع الشهر الجاري ، لكنها اخفقت في ذلك وتسببت باثار سلبية في عملية التجهيز المقررة".

وبين وريوش ان "واقع تجهيز الكهرباء في المحافظة الاسوا على الاطلاق مقارنة بباقي محافظات العراق في حجم تجهيز الكهرباء" .انتهى1

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