2019/06/11 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC نفت النائب عن تحالف سائرون إيناس المكصوصي، اليوم الثلاثاء، حسم ملف الدرجات الخاصة في الدولة، مؤكدة استئناف المفاوضات حولها في نهاية شهر حزيران يونيو الجاري.وقالت المكصوصي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، إن “موضوع الدرجات الخاصة لم تحسم لحد الان، ومن المفترض أن نبدأ حسمها في نهاية شهر حزيران […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون ينفي حسم ملف الدرجات الخاصة المركز الخبري الوطني.

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