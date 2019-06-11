الدفاع المدني : اخراج 3 جثث نتيجة حادث سير شمالي بغداد

2019/06/11 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، اخراج ثلاث جثث

نتيجة حادث سير شمالي بغداد.

وقال بيان للمديرية، تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، انه “باستخدام اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية تمكن ابطال الدفاع المدني

رجال الانسانية من التعامل مع حادث سير شمالي بغداد وبالتحديد منطقة التاجي”.

واضاف “حيث تمكن رجال الدفاع المدني من اخراج ثلاث جثث

نتيجة حادث مروري بين عجلتين مع نقلهم الى المستشفى القريب وفق الاجراءات القانونية”.

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