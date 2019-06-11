الكربولي للحكومة: سلمونا جهاز المخابرات وسنضع حدا للحرائق

2019/06/11 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس كتلة حل جمال الكربولي، الثلاثاء، ان جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية لم تكشف الى اليوم من يقف خلف الحرائق، فيما خاطب الحكومة بالقول " سلمونا جهاز المخابرات وسنضع حد للحرائق".

وقال الكربولي في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز، ان "أمن الوطن واقتصاده ليس لعبة بيد هذه الجهة او تلك"، مبينا ان "حقول العراق الزراعية تحترق منذ شهر، وجميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية وهي تحت قيادة مكون واحد لم تكشف الى اليوم من يقف خلف تلك الحرائق".

واضاف ان "هذه الاجهزة لم تستطع حتى إيقاف الحرائق"، مخاطبا الحكومة بالقول "التزموا بوعودكم وسلمونا جهاز المخابرات فقط وإن لم نضع حد للحرائق ونكشف لكم وللشعب الحقائق فلن نطالبكم بعدها بشيء".وتعرضت مساحات كبيرة من محصول الحنطة إلى حرائق كبيرة في مناطق متعددة من البلاد، حيث كشفت التحقيقات ان البعض كان متعمدا والبعض الاخر كان بفعل شرارة نار.

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