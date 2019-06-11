2019/06/11 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن عمل إيران بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة يمثل انتهاكا للاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، لكنها عبرت مجددا عن استعدادها لإجراء محادثات مع طهران.وفي بيان أمام الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت الولايات المتحدة إن تسريع طهران وتيرة تخصيب اليورانيوم لن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمريكا تقول إن إيران انتهكت الاتفاق النووي وتجدد عرضا بإجراء محادثات وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تقول إن إيران انتهكت الاتفاق النووي وتجدد عرضا بإجراء محادثات) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تقول إن إيران انتهكت الاتفاق النووي وتجدد عرضا بإجراء محادثات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).