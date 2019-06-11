تعرف على طرق حماية بياناتك في جهاز آيفون

2019/06/11 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تسعى العديد من الشركات للوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية بشتى الطرق، فهي الطريقة الأكثر تأثيرا للوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين، ولكن بعض الخطوات على هواتف “آيفون” قد تحمي الخصوصية وتخفف مخاطر التهديدات الأمنية.ويعد هاتف آيفون، وجميع البيانات الشخصية الموجودة فيه بمثابة كشف كامل لحياتك الشخصية، فهو يضم كل شيء عنك ابتداء […]

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