2019/06/11 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..قامت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز “سو-27” باعتراض طائرتي تجسس تابعتين للقوات الجوية الأمريكية والسويدية.

وأفاد جهاز الإعلام التابع لوزارة الدفاع الروسية أنه تم في العاشر من يونيو/حزيران، اكتشاف طائرتين تقتربان من الحدود الروسية في بحر البلطيق.



وانطلقت نحوهما مقاتلة روسية من طراز “سو-27” لتكشف لدى اقترابها منهما أنهما طائرتا تجسس أمريكية من طراز RC-135 وسويدية من طراز “غولفستريم”.

ولم تسمح المقاتلة الروسية لهما بخرق حرمة الحدود الروسية.

المصدر: سبوتنيك

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: سوخوي روسية تعترض طائرتين أمريكية وسويدية) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: سوخوي روسية تعترض طائرتين أمريكية وسويدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).