قادة حركة الاحتجاج في السودان يوافقون على إنهاء العصيان المدني

2019/06/11 | 23:05

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الثلاثاء - 7 شوال 1440 هـ - 11 يونيو 2019 مـ

رئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارته السودان من أجل الوساطة بين قوى المعارضة وقادة الجيش (رويترز)

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»

وافق قادة حركة الاحتجاج في السودان، على إنهاء العصيان المدني الذي بدأوه بعد فض اعتصام للمحتجين، واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم، وفق ما أعلن وسيط إثيوبي اليوم (الثلاثاء).وقال محمود درير الذي يتولى وساطة منذ زيارة قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأسبوع الماضي، للصحافيين: «وافقت قوى الحرية والتغيير على إنهاء العصيان المدني اعتباراً من نهاية اليوم»، مضيفاً: «اتفق الطرفان على العودة إلى المفاوضات قريباً، وعلى أن لا عودة عما اتفق عليه سابقاً حول مجلس الوزراء والبرلمان على أن يستكمل النقاش حول المجلس السيادي».وتابع: «وافق المجلس العسكري إبداء لحسن النية على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين».وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان صحافي: «قررت قوى إعلان الحرية والتغيير تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي اعتباراً من نهاية اليوم (الثلاثاء) على أن يعود شعبنا إلى العمل اعتباراً من صباح الأربعاء».وتواصل إغلاق المحلات التجارية في الخرطوم ولازم معظم السكان منازلهم الثلاثاء، في اليوم الثالث للعصيان المدني الذي دعا إليه المحتجون، فيما أعلنت واشنطن أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا تيبور ناج سيزور السودان للضغط على المجلس العسكري الحاكم لوقف عملياته الأمنية الدامية.





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