سيروان بابان لــ العهد: لا يمكن استمرار السلطات في كردستان بيد عائلة واحدة

2019/06/11 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو برلمان كردستان عن حراك الجيل الجديد سيروان بابان لـ العهد:

- من غير المعقول ان تحكم كردستان عائلتين منذ 28 عاما .

- هناك سلطة

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