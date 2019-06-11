علي الفيلي لــ العهد: نجيرفان البارزاني رجل المرحلة

2019/06/11 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - تنصيب البارزاني جسد الديمقراطية بابهى صورها .

- حفل تنصيب البارزاني كان بمثابة اجتماع مصالحة وطنية .

- جميع كلمات المشاركين بتنصيب البارزاني كانت بناءة .

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