وزيرة الهجرة تتواصل مع سفير مصر في روسيا بعد حادث غرق 3 مصريين وتتابع حالة مصري أصيب بطلق ناري في ألمانيا

2019/06/11 | 23:08

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بالسيد إيهاب نصر سفير مصر في روسيا، بشأن حادث غرق 3 طلاب مصريين هناك.

وأعربت وزيرة الهجرة عن عميق أسفها؛ لفقد 3 من أبناء مصر بالخارج، مؤكدة شكرها لتحرك السفارة المصرية في روسيا، والتنسيق لمتابعة إجراءات التحقيق واستخراج شهادات الوفاة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المصريين الثلاثة إلى أرض الوطن.

وكانت قد وردت أنباء عن غرق ثلاثة طلاب مصريين وهم: أحمد صابر السيد غالي (دمياط)، عبدالرحمن جمال طه أحمد، (المنيا)، وكيرلس ولسن وليم محبوب (سوهاج).

وفي السياق ذاته، تواصلت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مع السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، بعد تداول أنباء عن تعرض المواطن المصري الدكتور محمود توفيق، المقيم في مدينة ” أخن” الألمانية، لإطلاق نار في ٦ يونيو الجاري بالقرب من منزله بالمدينة.

وقد أكد السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في برلين، أن القسم القنصلي بالسفارة تواصل للاطمئنان على حالته الصحية، كما تحرص السفارة على التواصل معه بصفة مستمرة، موضحًا أن السفارة قامت، ومعها القنصلية العامة في فرانكفورت، بمخاطبة السلطات الألمانية للاطلاع على نتائج التحقيقات ومتابعة الإجراءات القانونية ذات الصلة، وكذا التعرف على ملابسات الحادث، وكشف أن السلطات الألمانية ألقت القبض على الجاني مرتكب حادث إطلاق النار.

وفي هذا الصدد، تؤكد وزيرة الهجرة أن الوزارة تقدم خالص عزائها لعائلات أبنائنا في روسيا، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصري المصاب في ألمانيا.

كما تتقدم السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر والتقدير لسفراء مصر على تواصلهم المستمر ورعايتهم للجاليات المصرية بالخارج.

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