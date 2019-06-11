زوجة وائل كفوري.. تطلّقه!

2019/06/11 | 23:08

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(المستقلة)..كشف موقع “نواعم” عن تفاصيل تتعلّق بطلاق الفنّان وائل كفوري من زوجته أنجيلا بشارة، وذلك بعد مرور أيّام من إعلان الإعلامية ريما نجيم رسمياً خبر الانفصال الذي شغل الرأي العام الفني.

وبحسب “نواعم”، فإنّ ما حدث لم يكن وليد الساعة، إذ أنّ كل من يعرف طبيعة العلاقة التي كانت تسود بين وائل وأنجيلا يؤكّد أنّ الطرفين سيصلان إلى حائط مسدود والطلاق واقع بدون ريب.

وكشف الموقع أنّ أنجيلا هي من طلّقت وائل كفوري لا العكس، لأنّ عقد زواجهما مدنيّ، وهي من أقام الدعوى لنيل حرّيتها وبالتالي لم يأخذ الوقت كثيراً من الدراسة بل نُفّذ على الفور وعادت حضانة ابنتي وائل كفوري ميشال وميلانا إلى والدتهما، على أن يراهما وائل كفوري مرة واحدة في الأسبوع.

أما بالنسبة إلى عائلة بشارة، فقد كشفت “نواعم” أنّها سُعدت بالخبر، ووصل والد أنجيلا، جورج بشارة، إلى بيروت وهو يقف إلى جانب ابنته وحفيدتيه، في وقت تكشف تفاصيل أخرى أنّ علاقة عمل تجمع بين كفوري وعمّه المقيم بين تركيا ودولة خليجية ولم يُعرف إن كانت هذه المصالح ستُسكتمل أم ستتوقف بعد الطلاق.

يُذكر أن الفنان وائل كفوري اعترف رسمياً عام 2012 بزواجه بعدما حاولت الصحافة التطرّق إلى الأمر، لكنّه كان ينفيه مراراً واعترف وقتها أو أكّد أبوّته لطفلته الأولى ميشال التي تبلغ عامها الثامن ثم أنجبت زوجته طفلته الثانية وكان يكرّر في كل مناسبة أنه يريد أن تبقى عائلته خارج الضوء لأنّه يفضّل الخصوصية.

المصدر: نواعم

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