2019/06/11 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، أن مفارز قسم الأمن السياحي التابع الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كربلاء المقدسة وخلال النصف الأول من العام الحالي 2019 أغلقت شركات سياحية وهمية وفنادق ومطاعم غير اصولية وفق الضوابط القانونية، فضلاً عن ترحيل مخالفين من الجنسيات الأجنبية والقاء القبض على متهمين مطلوبين الى العدالة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة كربلاء تعلن إحصائية نصف سنوية لنشاطات الأمن السياحي وكالة خطوة برس.

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