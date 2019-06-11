جازان.. لجنة لحصر أضرار 3 منازل غمرتها مياه الأمطار بمركز الشقيق

2019/06/11 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني لـ"سبق" أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات المعنية؛ وذلك لحصر الأضرار التي لحقت بثلاثة منازل بمركز الشقيق...

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