2019/06/11 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم

أبو عيسي الشريف … تمهل يا صديقي

كلمات / حازم عبد الله سلامة ” أبو المعتصم ”

أبو عيسي الشريف …

تمهل يا صديقي

لم استعجلت الغياب والفراق

رحلت وتركتنا بحزن

ووجع وألم الأشواق

كنا نشرب القهوة معاً

كعادتنا بأجمل مذاق

فنجان قهوتي يسألني عنك

فلم غادرتنا وتركت الرفاق

لم استعجلت !!!

تمهل يا صديقي

فليس آوان الفراق

*****

تمهل يا قدر

فلم تنتهي حكايتنا

فمازلنا بأول الأوراق

فلمّ يا قدر

ألبسنا ثوب الوجع والارهاق

تنتزع منا أحبابنا

وتتركنا بوجع لا يُطاق

تمهل توقف وانتظر

فقلوبنا لا تحتمل احتراق

فتمهل يا موت

تمهل ولا تشتاق

*****

رحلت يا صديقي

علي عجل مسرعا كالبراق

ولم يتبقى لنا إلا الذكريات

نحيا تفاصيلها من الأعماق

وألبوم صور عهدٌ بيننا وميثاق

وحديث وجع الوطن

وحلمٌ مازال في الآفاق

أفتقد جلسة علي شاطئ مخيمنا

لنرتشف قهوتنا ونعود نحلم

ونحلم بوطن بعشق قلوبنا خفاق

لن أقول وداعاً ، فلا أُحب الوداع

فانتظرني فلا ولن يطول الفراق

hazemslama@gmail.com

11-6-2019

تقبلوا تحياتي /

الكاتب والاعلامي / حازم سلامة ” أبو المعتصم ”

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