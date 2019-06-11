في يوم المرأة : المرأة الايزيدية ارادة و صمود

2019/06/11 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنوني تحت شعار المراة الايزيدية ارادة و صمود قامت منظمة يزدا مع مؤسسة ايزيدي 24 الاعلامية باحياء اليوم العالمي للمرأة في ناحية سنوني ..

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