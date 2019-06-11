2019/06/11 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xPti9SUUbl8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار التاسعة | الدرجات الخاصة.. وإعادة تدوير الوجوه السياسية المستهلكة | تقديم: د. زيد عبد الوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار التاسعة | الدرجات الخاصة.. وإعادة تدوير الوجوه السياسية المستهلكة | تقديم: د. زيد عبد الوهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).