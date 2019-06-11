هيئة تحرير جريدة عراقية تتلقى تهديدات بـ«التصفية الجسدية».. والمرصد العراقي يدين

2019/06/11 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن #المرصد_العراقي للحريات الصحفية في #نقابة_الصحفيين_العراقيين، عن إدانته للتهديدات التي وصلت إلى رئيس التحرير والعاملين في “#جريدة_النهار” التي تصدر في العاصمة #بغداد، ووعدتهم بالتصفية الجسدية على خلفية […]

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