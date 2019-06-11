2019/06/11 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أسقطت الشرطة الروسية يوم الثلاثاء بشكل مفاجئ تهم الإتجار في المخدرات بحق الصحفي إيفان جولونوف، في تراجع نادر من السلطات أمام غضب أنصاره الذين يزعمون أن التهم لفقت له بسبب تغطيته الصحفية، وتهديدهم بالخروج في احتجاج حاشد في موسكو.وجولونوف (36 عاما) صحفي معروف بكشف الفساد في دوائر المسؤولين بموسكو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في رضوخ نادر لضغط الرأي العام..



روسيا تسقط قضية ضد صحفي استقصائي وكالة خطوة برس.

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