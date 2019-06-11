الحرائق تطول حقول النائب احمد الجربا في نينوى

2019/06/11 | 23:20

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(المستقلة)..



ذكر مصدر مطلع ان الحرائق التي انتشرت في حقول الحنطة الاونة الاخيرة قد طالت مزارع النائب احمد مدلول الجربا في محافظة نينوى.

ونقل المصدر عن شهود عيان ان النيران التهمت عصر اليوم حقول النائب احمد الجربا، دون معرفة الاسباب.

ورجحت المصادر ان تكون الحرائق قد اندلعت بفعل متعمد من مجهولين.

وكانت حقول الحبوب في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك قد تعرضت لحرائق غير معروفة الاسباب في الوقت الذي تحوم الشكوك على انها حرائق متعمدة، ولاسيما انها بدأت بعد اعلان وزارة الزراعة عن الوصول الى الاكتفاء الذاتي من الحبوب بفعل عملية التسويق للحبوب الموسم الحالي.

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