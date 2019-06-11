إخماد حريق اندلع في حي بريمان بجدة

2019/06/11 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباشر إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة، حريقًا في مجموعة سيارات تالفة بتشاليح بحي بريمان شمال المحافظة.وقال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطق...

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