فيتوريا: أشعر بالأمان في السعودية.. وأتمنَّى مواصلة حصد الألقاب مع النصر

2019/06/11 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سعادته بالتدريب في المملكة العربية السعودية، التي يشعر بالأمان فيها، مُتم...

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