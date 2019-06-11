بي.بي ترفع تقديراتها للاحتياطي النفطي السعودي 12% إلى 297.7 مليار برميل

2019/06/11 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت بي.بي، تقديراتها لاحتياطيات النفط الخام السعودية والأمريكية في نهاية العام الماضي، بنسبة 12% و22 % على الترتيب، في مراجعتها الإحصائية لقطاع الطاق...

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