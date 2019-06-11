2019/06/11 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تأكيده على التزام الحكومة بتطبيق فقرات البرنامج الحكومي الذي وضعته خلال الأربع سنوات المقبلة.

ونفى عبد المهدي خلال مؤتمره الأسبوعي وجود حراك سياسي لتغييره، مبينا أن تغيير رئيس الحكومة يعود الى مجلس النواب فقط.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.

وأضاف فيما يتعلق بالصراع الأميركي الإيراني، أن الجميع لا يريدون الحرب في المنطقة، لكن لم تصل الامور الى مرحلة السلام.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل عبد المهدي: الحكومة ملتزمة بتطبيق فقرات البرنامج الحكومي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل عبد المهدي: الحكومة ملتزمة بتطبيق فقرات البرنامج الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).