2019/06/11 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم لجنة الأمن والدفاع النيابية فتح ملف الأمن في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وأكد عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح، أن اللجنة عازمة على فتح ملف الأمن في الطارمية واتخاذ القرار المناسب لمعرفة الاسباب الموجبة لهذا الخلل الأمني المتكرر.

وأضاف، أن الطارمية لا تزال منطقة واهنة أمنيا، وبحاجة الى تعزيز قدراتها الأمنية وتقويتها استخباريا، ومراجعة دقيقة للقوات الماسكة للأرض ومعرفة دورها خلال الايام الماضية.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن والدفاع النيابية: نعتزم فتح ملف أمن الطارمية للوقوف على اسباب الخروقات الأخيرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن والدفاع النيابية: نعتزم فتح ملف أمن الطارمية للوقوف على اسباب الخروقات الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).