2019/06/11 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نفذ اقليم كردستان حكما بالاعدام هو الاول منذ عام 2003 بحق رجلين اغتصبا طفلة ثاني ايام العيد.وتقوم الحكومة اقليم كردستان بالامر الاعدام شنقا ع شخصان لي قامو بأغتصاب طفلة عمرها 10سنوات في العيد حيث تم اعدامهما في دهوك امام انظار الجميع في السوق.وقام المتهم قبل أيام بخطف طفلة تبلغ 10 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الاقليم ينفذ حكما بالاعدام لمغتصبين لطفلة هو الاول منذ عام 2003) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الاقليم ينفذ حكما بالاعدام لمغتصبين لطفلة هو الاول منذ عام 2003) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).