2019/06/11 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح مصدر في ديوان محافظة كربلاء المقدسة ان ما اثير من لغط في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع الرابط الجنوبي ليس سوى محاولة خلط اوراق بائسة واثارة غير موفقة لمشروع مدرج في خطة مشاريع تنمية الاقاليم لعام2013 مبينا ان المشروع مصادق من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء لانه ليس ضمن صلاحيات المحافظوبين المصدر في تصريح لوكالة نون الخبرية ان ديوان الرقابة المالية قد اصدر تقريره في 7/7/2015 متضمنا مجموعة من الملاحظات الاجرائية لاترتقي الى هدر بالمال العامواضاف ان صدور قرار قضائي بات بعدم وجود اي تقصير او هدر بالمال العام يكفي جوابا لهذه التخرصات التي لا تضع نصب عينها مصلحة المحافظة وانما تستهدف التسقيط وتشويه الحقائق بالتدليس على الرأي العام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة :مصدر مسؤول في محافظة كربلاء يتحدث عن مشروع الرابط الجنوبي وموقف الرقابة المالية منه) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة :مصدر مسؤول في محافظة كربلاء يتحدث عن مشروع الرابط الجنوبي وموقف الرقابة المالية منه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).