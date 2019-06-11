إثيوبيا: عودة الحوار بين التغيير والانتقالي السوداني

2019/06/11 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت قوى الحرية والتغيير في السودان مساء الثلاثاء على إنهاء العصيان المدني الذي بدأوه بعد فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم الأسبوع الماضي، واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم، وفق ما أعلن

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